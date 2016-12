Bioera, Canio Giovanni Mazzaro AD al posto di Angelo Matrone

Esattamente un anno fa, Mazzaro aveva lasciato la presidenza di Bioera a Daniela Garnero Santanchè, ex compagna e socia in affari.

Il 24 maggio scorso, la parlamentare del Pdl ha annunciato un accordo per acquisire il 14,91% del capitale di Bioera da First Capital per poco più di 2,4 milioni di euro, una transazione che ha consentito alla società di chiudere i contenziosi con l'investment company.

Nel comunicato che annuncia la nomina di Mazzaro si legge che per il prossimo 29 luglio è stata convocata un'assemblea con all'ordine del giorno la proposta di distribuzione di un dividendo ordinario e di un dividendo straordinario in natura, ovvero parte in natura e parte in denario, attraverso l'assegnazione di azioni della controllata Ki Group.