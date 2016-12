Yamamay, L Capital e Mir Capital trattano in esclusiva per 25% -fonte

MILANO, 25 giugno (Reuters) - L Capital e Mir Capital sono in trattative esclusive per acquisire il 25% circa del capitale di Pianoforte Holding, società a cui fanno capo i marchi Yamamay, Carpisa e Jaked.

"C'è una lettera d'intenti non binding", spiega la fonte. "L Capital e Mir Capital sono in due diligence e tratteranno in esclusiva sino alla fine di luglio".