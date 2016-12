Borsa Istanbul sceglierà partner entro trim3, Ipo in 2016-presidente

ISTANBUL, 24 giugno (Reuters) - La borsa di Istanbul, attualmente controllata dallo stato turco, sceglierà un partner entro la fine del terzo trimestre in vista di una parziale privatizzazione e della quotazione all'inizio del 2016.

La borsa è inoltre in trattative con Euroclear, prima camera di compensazione obbligazionaria a livello mondiale, per aprire in modo diretto il mercato del debito turco agli investitori internazionali, ha aggiunto Turhan.