RPT-Ipo, Industrial Stars of Italy punta a borsa a metà luglio

Dopo Italy Investment 1 di Vito Gamberale (ora Ivs ) e Made in Italy 1 (ora diventata Sesa ), a Piazza Affari potrebbe quindi sbarcare una terza Spac, acronimo per 'special purpose acquisition company', una società veicolo che attraverso l'Ipo si propone di raccogliere risorse per acquisire una partecipazione di una società non quotata con la quale fondersi, portandola a sua volta in borsa.