Ipo, Italia Independent potrebbe valere 60-70 mln pre-aumento - fonte

MILANO, 13 giugno (Reuters) - Italia Independent, gruppo specializzato nella produzione e distribuzione di occhiali che punta a quotarsi in borsa entro l'estate, potrebbe avere un enterprise value pari a 60-70 milioni di euro pre-aumento di capitale.

"L'enterprise value pre-operazione potrebbe essere sui 60-70 milioni", spiega la fonte.

L'Ipo avrà la forma di un'Opvs, con la vendita di quote da parte degli attuali azionisti, ma soprattutto con il collocamento di azioni derivanti da un aumento di capitale. "Per gran parte sarà in aumento di capitale", sottolinea la fonte.