PUNTO 1 - Fiat, netto rialzo in attesa Chrysler, debole Exor

MILANO, 28 maggio (Reuters) - Fiat in netto rialzo, ma sotto i massimi, dopo due sedute molto positive, sempre sulle attese per una chiusura a breve dell'operazione con Chrysler.

Sottotono Exor in vista di un aumento di capitale che, come anticipato a inizio aprile da Marchionne, sarà necessario nel medio periodo, quindi dopo l'operazione con Veba, da cui Fiat dovrebbe acquistare il 41,5% del gruppo Usa non ancora in suo possesso.