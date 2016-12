Fiat in netto rialzo in borsa dopo notizia Wall Street Journal

MILANO, 27 maggio (Reuters) - Fiat in netto rialzo dopo le indiscrezioni del Wall Street Journal che parlano di una serie di operazioni che includono l'acquisto del controllo totale di Chrysler e la successiva Ipo per oltre 20 miliardi di dollari.

Il giornale parla, per il gruppo, di una cifra che sarebbe quasi uguale all'Ipo di GM di 23 miliardi di dollari.

"Il giornale citava, forse erroneamente, un valore di oltre 20 miliardi di dollari post-fusione", dice un trader. "Se questo numero fosse vero, in termini di equity value, cioè di un'Ipo, saremmo su cifre molto più alte rispetto alle attuali valutazioni degli analisti".

"Se si parla di intero gruppo in termini di Enterprise value ci siamo, i 20 miliardi non sono lontani dalle valutazioni del mercato", dice un analista. "Se si parla di equity, cioè di Ipo siamo ben oltre le attese".