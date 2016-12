Ipo, esordio a Francoforte di Leg, invariata rispetto a prezzo offerta

Intorno alle 11,30 le azioni LEG sono scambiate esattamente a 44 euro per azione, pari al prezzo d'offerta, dopo aver aperto in rialzo di circa l'1%.

L'offerta, tutta in vendita, valuta la società 2,3 miliardi di euro nel suo complesso.

Sulla base dei dati di settembre scorso, LEG ha un Nav pari a 44,8 euro per azione: il prezzo di collocamento offre quindi uno sconto dell'1,8% sul Nav, rendendola più economica rispetto ad altri gruppi immobiliari quotati come GSW Immobilien e Deutsche Wohnen, che scambiano a premio rispetto al NAV stimato per dicembre 2012, secondo JP Morgan.