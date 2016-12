PUNTO 1-Atlantia cala, Gemina sale su ipotesi fusione autostrade-aeroporti

ROMA, 10 gennaio (Reuters) - Dopo la stringata nota ufficiale ieri a Borsa chiusa dell'avvio dei contatti per una ipotesi di integrazione di Gemina in Atlantia , oggi la Borsa lavora sui due titoli dei Benetton in un chiaro movimento pre-merger, con la holding autostradale che poco dopo le 11 perde oltre il 3,5% e la 'preda' in rialzo superiore al 2% con una quotazione poco sopra 1,20 euro.