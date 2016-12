PUNTO 1 - Sea, Comune a Gamberale: no assenso ad acqusizione quota Provincia

"Nessun rappresentante dell'amministrazione comunale ha mai espresso alcun assenso o giudizio relativamente all'acquisizione da parte del Fondo F2i delle azioni possedute dalla Provincia. Non è infatti nostra abitudine interferire con lo svolgimento di bandi pubblici in corso", scrivono in una nota il sindaco Giuliano Pisapia e il direttore generale Davide Corritore aggiungendo che a gennaio "è necessario un chiarimento" col fondo.

Ieri il fondo ha acquisito il 14,56% di Sea della Provincia per 147 milioni di euro, presentando l'unica offerta in un bando con una base d'asta di 160 milioni.

A fine novembre l'Ipo di Sea è sfumata per mancanza di adesioni in un clima di forti tensioni - sfociate in esposti della società a Consob e all'autorità giudiziaria - tra il Comune e lo stesso fondo che non ha nascosto di essere contrario ad alcuni aspetti dell'operazione.