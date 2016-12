F2i, Gamberale rivendica ruolo istituzionale dopo tensioni su Sea

* Freddezza in ambienti politici dopo fallimento Ipo

* Porte chiuse per ora a fondo infrastrutturale su modello IQ

Frasi significative, perché vanno lette con la lente delle tensioni generate dal naufragio dell'Ipo di Sea. Tensioni soprattutto con ambienti politici, che un fondo 'pubblico' non si può permettere. Di qui la necessità, per l'ex AD di Atlantia , di ricucire i rapporti istituzionali, anche in vista delle prossime elezioni politiche.