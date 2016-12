Sea, con Comune Milano no "contrapposizioni muscolari" - Gamberale

A dirlo è l'AD di F2i Vito Gamberale durante una conferenza stampa il giorno dopo che il fondo ha acquistato il 14,56% di Sea della Provincia per 147 milioni di euro, presentando l'unica offerta in un bando con una base d'asta di 160 milioni.

A fine novembre è sfumata per mancanza di adesioni la quotazione di Sea in un clima di forti tensioni - sfociate in esposti della società a Consob e all'autorità giudiziaria - tra il Comune e lo stesso fondo che non ha nascosto di essere contrario ad alcuni aspetti dell'Ipo.