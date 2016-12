PUNTO 2-Sea, una sola offerta per 14,6%, 147 mln euro da parte di F2i

MILANO, 27 dicembre (Reuters) - F2i si è aggiudicata in via provvisoria l'asta per rilevare la quota del 14,6% che la Provincia di Milano detiene in Sea, presentando un'offerta da 147 milioni di euro, in ribasso rispetto alla base d'asta di 160 milioni circa prevista dal bando indetto dopo il fallimento della quotazione della società aeroportuale.