PUNTO 1-Avio, firma con GE domani, ufficializzazione venerdì - fonti

Una delle fonti sottolinea che l'operazione si configura come uno scorporo delle attività non aerospaziali in una nuova società che verrà poi venduta a GE, mentre l'aerospazio rimarrà in capo ad Avio. Questi ultimi asset devono essere ceduti con il consenso del governo italiano, trattandosi di attività strategiche. Tra i soggetti che potrebbero acquisire gli asset aerospaziali non c'è Safran, secondo quanto riferisce una fonte vicina al dossier, "perchè il gruppo francese era interessato ad Avio nella sua totalità". Safran aveva a lungo studiato il dossier del gruppo guidato da Francesco Caio, ma è sempre rimasta un passo dietro GE.