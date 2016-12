Sea, Provincia piuttosto che svendere sfora patto stabilità -Podestà

MILANO, 6 dicembre (Reuters) - Intervenendo davanti al Consiglio, il presidente della Provincia di Milano Guido Podestà ha ribadito oggi che l'ente non svenderà la propria quota del 14,6% in Sea.

"Staremo attenti a che non ci sia una svendita, piuttosto sforiamo il patto di stabilità, come hanno fatto altri enti", ha detto Podestà.

Dopo il fallimento dell'Ipo di Sea, il cda di Asam - la holding di Palazzo Isimbardi - ha annunciato lunedì un bando per la vendita del 14,6% di Sea con una base d'asta di 160,13 milioni di euro con un prezzo di 4,40 euro ad azione.

Oggi il Consiglio provniciale è chiamato a dare l'ok al bando che, nel caso, verrà pubblicato in gazzetta ufficiale domani e scadrà il 27 dicembre, in tempo per evitare a Palazzo Isimbardi di sforare il patto di stabilita.