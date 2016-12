Sea,ritiro Ipo non è brutta figura,"succede sul mercato"-Pisapia

MILANO, 3 dicembre (Reuters) - Lo stop alla quotazione di Sea in Borsa per mancanza di adesioni non è stata una brutta figura e il comune di Milano ha fatto il migliore affare degli ultimi 10 anni quando ha venduto l'anno scorso a F2i il 29,75% del capitale della società che gestisce gli scali aeroportuali milanesi.

Alla domanda se il ritiro della quotazione fosse stata una brutta figura per Milano, Pisapia ha così risposto: "No, assolutamente. Voglio ricordare che è la terza volta che inizia il processo di quotazione che poi non va in porto. Sono cose che succedono nel mercato. Qui bisogna trovare, se ci sono, delle responsabilità".