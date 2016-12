Ipo, compagnia assicurativa Picc raccoglie 3,1 mld dlr a Hong Kong

Il pricing vicino ai minimi della forchetta fotografa l'interesse tiepido per i collocamenti in Asia e per le Ipo in genere a livello a mondiale. Fanno eccezione i nuovi mercati emergenti, come Malaysia, Filippine e Thailandia, che nel 2012 hanno registrato una crescita significativa delle quotazioni. Cina e Corea del Sud, invece, hanno visto le Ipo cadere di oltre il 60%, mentre Singapore segna un calo del 40%.