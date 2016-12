Ipo Sea, non previsto repricing, offerte a minimo forchetta-fonti

"Un taglio della forchetta è escluso, il giudizio su Sea è molto buono", spiega una fonte vicina alla situazione, aggiungendo però che "l'interesse è al minimo del range. Gli investitori sono infastiditi dal comportamento di F2i in palese contrasto con l'operazione".

L'offerta per la ipo di Sea prevede una forchetta di prezzo tra i 3,2 e i 4,3 euro per azione, che valorizza la società tra gli 800 milioni e 1,075 miliardi.

"Non ci sarà nessun repricing. Stanno andando avanti con il roadshow e venerdì ci sarà un'idea più precisa del book. Dall'estero comincia a risvegliarsi l'interesse e fanno ordini", aggiunge una fonte vicina al collocamento.

Il roadshow, in questi giorni in corso in Europa, terminerà venerdì prossimo.