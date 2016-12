Ipo Sea, verso integrazione prospetto a inizio settimana prossima - fonte

Il nodo è la politica di dividendi. La nota del gruppo a cui fanno capo Malpensa e Linate, infatti, riprendendo quanto detto da Bonomi in occasione della conferenza stampa al primo giorno di roadshow, parla di "volontà di distribuire ai propri azionisti un dividend pay out sino al 70%".

I consiglieri di F2i ritengono "stigmatizzabile il fatto che il presidente, in sede di sollecitazione del pubblico risparmio, ritenga di potersi unilateralmente sbilanciare su di un pay-out diverso da quello in realtà previsto nel piano finanziario della società approvato dal consiglio, ma certamente non siamo disponibili a tollerare che un comunicato ufficiale della società, non autorizzato dal consiglio, accrediti l'esistenza di un'asserita volontà sociale quale la politica dei dividendi".