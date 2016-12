Sea, traffico in calo a ottobre e novembre - nota

MILANO, 22 novembre (Reuters) - Il sistema aeroportuale gestito da Sea, la cui quotazione è attesa entro l'anno, ha registrato nei mesi di ottobre e nei primi 20 giorni di novembre un consistente calo del traffico, in dati che non sono stati inseriti nel prospetto informativo come stigmatizzato nei giorni scorsi da F2i che di Sea è azionista con circa il 30%.

In particolare il sistema Sea - come illustra una nota della società - a ottobre ha registrato un calo del traffico passeggeri del 5,4% rispetto allo stesso periodo del 2011 con a Linate una contrazione del 3,1% e a Malpensa del 6,5%. Anche i dati dal 1 al 20 novembre evidenziano una flessione del traffico passeggeri rispetto allo stesso periodo del 2011 con l'intero sistema che registra un calo del 3,7% che si traduce per lo scalo di Linate a un -6,5% e per Malpensa del -2,1%.