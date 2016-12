Sea, quota Aeropuertos Argentina 2000 disponibile per vendita

MILANO, 20 novembre (Reuters) - La partecipazione di Sea in Aeropuertos Argentina 2000 rientra tra gli asset disponibili per la vendita.

Le altre partecipazioni disponibili per la vendita sono Consorzio Milano Sistema in liquidazione (10%) e Romaimport Srl (0,227%).

Per quanto riguarda Aeropuertos Argentina 2000 il documento riporta che, nel giugno 2011, Sea ha ceduto a Cedicor il 10% del capitale per 14 milioni di euro.

Il passaggio delle azioni, come precisa il prospetto,non è stato formalizzato perché l'autorità di regolamentazione del settore aeroportuale argentina non ha ancora rilasciato l'autorizzazione. Sea, però, in attesa del via libera, riconosce a Cedicor "i diritti amministrativi e patrimoniali" della partecipazione.