Hong Kong, colosso assicurativo cinese PICC punta a Ipo da 4 mld dlr

HONG KONG, 15 novembre (Reuters) - People's Insurance Company of China Group (PICC), una delle maggiori compagnie assicurative cinesi a controllo pubblico punta a sfidare la volatilità dei mercati candidandosi ad una quotazione in borsa da 4 miliardi di dollari, la maggiore a Hong Kong degli ultimi due anni.

Ifr, un servizio di Thomson Reuters, riferisce oggi che PICC Group sarebbe già in trattative avanzate con American International Group Inc, China Life e almeno altre due società interessate a diventare investitori di peso nell'operazione. Altri potenziali investitori includono il gruppo di riassicurazione Scor e la utility cinese State Grid Corp (SGCC), ha detto Ifr. Le società coinvolte, interpellate da Reuters, non sono state raggiungibili o non hanno voluto rilasciare commenti.