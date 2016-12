Ipo Sea, società vale 1,1-1,2 mld, investimenti 1,5 mld - report Imi

Per quanto riguarda i comparable, il report della banca prende in considerazione Gemina, Save, Sat , Fraport, Aeroports de Paris, Flughafen Wien, Flughafen Zuerich e Tav Havalimanlari Holding. Queste società hanno un multiplo medio di Ebitda, in termini di enterprise value, pari a 7,4 volte. Moltiplicando 7,4 per l'Ebitda stimato da Imi nel 2012 si ottiene che Sea ha un enterprise value di circa 1,142 miliardi.