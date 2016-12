PUNTO 1 - Sea, settimana prossima ok Consob, Borsa - fonte

MILANO, 7 novembre (Reuters) - Il via libera di Consob e Borsa alla quotazione di Sea arriverà la prossima settimana. Lo riferisce oggi una fonte finanziaria a margine del roadshow dell'autostrada Milano-Serravalle a piazza Affari.

Zizza ha aggiunto che, nel caso in cui la valorizzazione finale della società non dovesse soddisfare la Provincia, "l'idea è quella di trovare insieme (a Palazzo Marino) un'alternativa, che al momento non c'è ancora".