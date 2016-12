Ipo Sea, azionisti in manovra, settimana prossima parte pre-marketing

F2i, il fondo che lo scorso anno è entrato nel capitale della società aeroportuale con il 29,75%, ha strappato al Comune di Milano un accordo di consultazione, non vincolante e che non rappresenta un'integrazione del patto parasociale, che prevede degli incontri per fare il punto della situazione sull'iter dell'Ipo, come riferito da due fonti vicine al dossier.

La stipula dell'accordo, tuttavia, non ha smussato le ragioni per cui il fondo critica le modalità e la tempistica con cui Palazzo Marino intende portare Sea a Piazza Affari. Gli incontri tra le parti sono già iniziati, ma il dialogo pare difficile.

"Non siamo contrari all'Ipo, anzi. La quotazione, così come è stata concepita, ci sembra un'occasione persa", aggiunge.

Sulla scelta del momento in cui sbarcare a Piazza Affari, la fonte nota che non è chiara la ragione per cui la società debba quotarsi ora, in una fase difficile per i mercati e per il settore aeroportuale, e nemmeno che cosa motivi l'urgenza dell'operazione e a che cosa serva il capitale eventualmente raccolto. Continua...