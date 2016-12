Avio, prende quota passaggio a Cvc-Clessidra-Fsi - fonti

La terza fonte sottolinea che "ci sono le condizioni sui mercati finanziari per concludere il deal, in particolare si è riaperto il mercato dei bond negli Stati Uniti, che consente di finanziare il buyout". Al 30 giugno scorso, il gruppo piemontese aveva un indebitamento finanziario netto adjusted di 1,437 miliardi, che deve essere rinegoziato con il passaggio del controllo.

A vendere è l'operatore di private equity Cinven, a cui, come ha scritto un settimanale recentemente, non fa capo l'81% circa del capitale, come si è sempre scritto, bensì il 56,02%, dato che il 25,13% è in mano a 34 co-investitori. Non è stato possibile avere da Cinven la conferma di questa indiscrezione.