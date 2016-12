Giappone punta a quotare le Poste in tre anni

TOKYO, 26 ottobre (Reuters) - Il governo giapponese ha reso noto di voler quotare in Borsa dal 2015 le azioni della Japan Post Holdings Co, società postale pubblica e maggiore istituto di risparmio del Paese, per finanziare le aree che lo scorso anno sono state devastate dal terremoto, dallo tsunami e la conseguente crisi agli impianti di energia nucleare.