Telefonica, tedesca O2 in borsa il 30 ottobre, collocamento da 1,5 mld

MADRID, 16 ottobre (Reuters) - Telefonica prevede di quotare in borsa il 23,17% della controllata tedesca O2 a un prezzo compreso tra 5,25 e 6,50 euro per azione, che valuterebbe la partecipazione a circa 1,52 miliardi di euro.

Lo dice la società in un filing all'autorità di vigilanza, aggiungendo che fisserà il prezzo finale per la quotazione il 29 ottobre e gli scambi in borsa inizieranno il 30.