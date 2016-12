Ermenegildo Zegna, nessuna intenzione di quotarci in borsa-presidente

MILANO, 15 ottobre (Reuters) - Il gruppo del lusso Ermenegildo Zegna non ha al momento alcun progetto di quotazione in Borsa.

Lo ha detto il presidente Paolo Zegna a margine dell'Osservatorio Altagamma 2012, sottolineando inoltre come il mercato italiano stia vivendo un momento difficile e la situazione si prospetti ancora impegnativa per la prima parte del prossimo anno.

Rispondendo poi a una domanda sullo scenario italiano, Zegna ha osservato che "il mercato è difficile e non può che essere tale, va un po' meglio per le aziende che vendono ai turisti stranieri" mentre i consumatori italiani sono dubbiosi sulla situazione economica e quindi non comprano. "C'è bisogno di provvedimenti per un percorso di crescita del paese".