Ipo Sea, aumento capitale per espansione, no investimenti - Bonomi

MILANO, 26 settembre (Reuters) - L'aumento di capitale previsto nella quotazione di Sea non verrà usato per investimenti mentre potrebbe essere destinato a sostenere politiche di espansione anche esterne agli scali attualmente gestiti dalla società aeroportuale e anche per iniziative internazionali.

Bonomi ha spiegato che l'eventuale aumento di capitale - approvato in una delibera di Palazzo Marino ora al vaglio del Consiglio comunale - potrebbe servire per "politiche di espansione anche esterne agli scali gestiti attualmente e anche per iniziative internazionali sia nel settore 'avio' che in quelli collaterali", aggiungendo che "le risorse ci servono per integrare altre strutture aeroportuali anche attraverso acquisizioni".