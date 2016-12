Ipo Sea, sul mercato 25%, previsto aumento capitale almeno 10%-Comune Milano

"In caso di adesione della Provincia a questa quotazione, il flottante collocato sul mercato, pari al 25% del capitale sociale, sarà composto dalla quota del 14,6% detenuta dalla Provincia e per la parte residua da un aumento di capitale della Società Sea", spiega una nota.

"In caso la Provincia non aderisse, il flottante sarà composto per il 16,9% da un aumento di capitale della società Sea e per il rimanente 8,1% da azioni del Comune di Milano".