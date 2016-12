Ipo, Compagnia della Ruota pronta a sbarcare su Aim a metà luglio

"La società acquisisce asset da società in situazione pre-fallimentare o fallite e li valorizza", spiega Pierazzi, sottolineando che "il modello di business prevede di evitare di mettere capitale di rischio in queste attività".

Compagnia della Ruota è nata solo a fine del 2010 e come track record è stato presentato quello svolto dal team guidato da Girardi in undici diverse operazioni negli anni passati: il management della società ha spiegato che sono stati investiti 58 milioni, da cui sono stati ricavati 85 milioni, con un rendimento annuo del 35% e un tempo di ritorno del capitale investito mediamente di un anno.

Per quanto riguarda la struttura dell'operazione, il management ha spiegato che si tratta di un'Ipo tutta in aumento di capitale e il flottante alla fine sarà pari al 100% delle azioni quotate (A). Esistono infatti anche azioni non quotate (B), per oltre il 90% in mano a Girardi, che gli garantiscono circa il 30% dei diritti di voto.