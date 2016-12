Moleskine progetta quotazione a Milano entro l'anno

LONDRA, 18 giugno (Reuters) - Moleskine, marchio inventato da un piccolo editore milanese e noto nel mondo per oggetti da viaggio come i taccuini che si ispirano ai modelli amati da Vincent Van Gogh e da Ernest Hemingway, intende quotarsi a Milano entro l'anno e ha incaricato a questo scopo alcune banche d'affari per gestire l'Ipo.

Goldman Sachs, Mediobanca e UBS guideranno l'offerta per conto dell'azionista di controllo, il fondo di private equity Syntegra Capital, con l'intenzione di aggiungere Moleskine alla lista dei brand di alta gamma che hanno attratto gli investitori a dispetto delle difficili condizioni di mercato.

Syntegra prevede di presentare i documenti per la quotazione della società, di cui detiene il 68%, all'inizio di settembre per portarla in borsa nel quarto trimestre dell'anno, spiega Marco Ariello, partner di Syntegra.

"Un'Ipo è la cosa giusta per il futuro della società", dice Ariello a Reuters.

L'offerta sarà probabilmente costituita in prevalenza da azioni esistenti, spiega Ariello che non ha voluto fare commenti su possibili valutazioni della società nè dare indicazioni sulla quota che sarà messa sul mercato. Syntegra, ha però sottolineato Ariello, intende mantenere una parte della sua partecipazione anche dopo la quotazione per beneficiare della prevista crescita di valore.

La quota non detenuta dal fondo è in mano al fondatore Francesco Franceschi e al management della società.

Mentre molti progetti di quotazione vengono accantonati per le dure condizioni di mercato, ultimo il caso del gruppo chimico tedesco Evonik, ai marchi di fascia alta è andata meglio grazie a una domanda sostenuta dal buon andamento del settore, indifferente all'incertezza economica che da tempo regna nel mondo.