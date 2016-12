Manchester United abbandona piano Ipo in Asia per sbarco in Usa

Credit Suisse, JP Morgan e Morgan Stanley avevano ricevuto il mandato in qualità di bookrunner per l'Ipo a Singapore.

Gli ex campioni di Inghilterra dopo un primo esame per la quotazione ad Hong Kong si era poi rivolta alla borsa Singapore per un'Ipo da un miliardo di dollari nel secondo semestre dell'anno ma poi aveva congelato il piano per le turbolenze sui mercati.