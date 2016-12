Ipo, Benelli Presse Group si quoterà su mercato olandese Npex

MILANO, 11 giugno (Reuters) - Benelli Presse Group, holding manifatturiera del settore presse, ha chiesto la quotazione delle proprie azioni al NPEX (Nederlandsche Participatie Exchange), mercato di scambi alternativo con sede in Olanda.

Lo annuncia la holding in una nota, precisando che intende raccogliere fino a 15 milioni di euro da investitori privati e istituzionali per finanziare i propri piani di sviluppo, che prevedono ulteriori acquisizioni di aziende europee che abbiano un fatturato superiore ai 15 milioni di euro.

"E' il momento di consolidare Benelli Presse Group come leader del mercato europeo. C'è un grande interesse da parte di clienti in Turchia, in Russia e da altri Paesi. L'acquisizione di aziende dotate di impianti produttivi ci permetterà di meglio soddisfare tale domanda. Prevediamo che entro cinque anni il fatturato del gruppo raggiunga i 130 milioni di euro", spiega il Ceo Diner Sovilla.