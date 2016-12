PUNTO 1 - Fsi, investimento in Reti Tlc-Metroweb, guarda ad Avio

(aggiunge commenti, dettagli, background)

MILANO, 28 maggio (Reuters) - Il cda odierno del Fondo Strategico Italiano (Fsi), controllato dalla Cassa depositi e prestiti, ha deliberato l'investimento di 200 milioni in Reti Tlc-Metroweb con un'opzione per investire altri 300 milioni nel quadro del via libera a operazioni, anche su altre società, per un totale sino a 1 miliardo di euro.

Lo ha detto il presidente Giovanni Gorno Tempini nel corso di una conferenza stampa .

L'AD Maurizio Tamagnini ha poi aggiunto che dopo l'investimento di 200 milioni Fsi deterrà il 46,2% di Reti Tlc, azionista di controllo di Metroweb con il 61,4%, a fianco di F2i che rimarrà azionista di maggioranza.

"In questa prima fase Reti Tlc punta a portare la fibra ottica a Brescia e a Genova" ha detto poi Tamagnini a margine della conferenza.

I successivi 300 milioni serviranno per finanziare una seconda fase di investimenti a fianco di quelli del socio di controllo F2i "per portare la fibra ottica in altre città".

Anche con questa seconda fase "vista la nostra natura di socio di minoranza, la quota rimarrà attorno al 46%", ha spiegato Tamagnini.

Gorno ha voluto ribadire, in linea con quanto detto in audizione parlamentare dal presidente di Metroweb (e di Cdp) Franco Bassanini, che lo sviluppo di Reti Tlc nella fibra ottica vuole essere "in sinergia con Telecom Italia per la creazione di una infrastruttura strategica".