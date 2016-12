Governo preme per consolidamento trasporto pubblico locale-Passera

MILANO, 6 febbraio (Reuters) - Il governo farà di tutto per far nascere grandi operatori nel settore del trasporto pubblico locale. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Corrado Passera, intervenendo a Milano a un convegno organizzato da Assolombarda.

"Non c'è dubbio che l'enorme diffusione delle aziende di trasporto locale è da superare, faremo di tutto per far nascere grandi operatori trasporto pubblico locale, con norme che porteranno al consolidamento e alla privatizzazione di un settore ora frammentato in oltre mille piccoli operatori, che non possono essere efficienti", ha spiegato il ministro.