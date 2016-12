PUNTO 1 - Cucinelli, presentata a Consob e Borsa domanda per Ipo

Lo si legge in un comunicato della società umbra di cachemire che conferma quanto anticipato poco prima da una fonte vicina al gruppo.

Global coordinator dell'operazione sono BofA Merrill Lynch e Mediobanca. Quest'ultima agirà anche in qualità di responsabile del collocamento per l'offerta pubblica di sottoscrizione e vendita (Opvs) e sponsor.

I consulenti incaricati sono NCTM Studio Legale Associato e Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom per Brunello Cucinelli Spa e Shearman & Sterling Studio Legale per i Global Coordinator mentre Ernst & Young è la società di revisione incaricata.

"Siamo pronti ad aprire le porte del piccolo borgo di Solomeo ad 'investitori-soci' che vorranno sentirsi in qualche maniera nuovi custodi per i prossimi decenni, nel rispetto dell'essere umano e della sua dignità morale ed economica", prosegue lo stilista e imprenditore che ha fondato nel 1978 il gruppo omonimo, che ha il suo centro di attività nel borgo medievale di Solomeo, alle porte di Perugia, e oggi è attivo a livello internazionale in più di 50 paesi.