RPT-*IN PRIMO PIANO* Facebook presenta documenti per Ipo da 5 mld dlr

2 febbraio (Reuters) - Facebook ha presentato ieri alla Sec i documenti per la quotazione in borsa con l'obiettivo preliminare di raccogliere 5 miliardi di dollari in quella che dovrebbe essere la più importante Ipo della storia della Silicon Valley. Il social network creato da Mark Zuckerberg dalla sua stanza del campus di Harvard nel 2004 e la cui popolarità è esplosa nel giro di pochi anni ha dichiarato nei documenti preliminari presentati all'Authority un risultato netto in crescita del 65% a 1 miliardo di dollari nel 2011 su 3,71 miliardi di ricavi.

Per vedere il contenuto degli articoli cliccate due volte sui codici in parentesi quadra. Gli accessi sono subordinati al tipo di abbonamento ............................................................................................. TOP STORIES > Facebook's Zuckerberg to keep iron grip after IPO > ANALYSIS-Facebook IPO tests easy growth assumptions > From dorm room to Nasdaq: Facebook's meteoric ascent > Facebook execs gear up political influence arm > JPMorgan wows Wall Street with Facebook IPO win

ANALYSIS > Patent plaintiffs target Facebook as IPO approaches

BREAKINGVIEWS > Facebook IPO lays bare Wall Street's laggards > Facebook IPO won't bring major status update > Facebook IPO will put public markets to shame

HOW TO PLAY IT > Facebook readies its IPO

FACTBOX > Who will make the most from Facebook's IPO > Beyond Zuckerberg: Facebook's less known faces > Key facts about the world's largest social INSIDER > Facebook lifts the veil; Zuckerberg will be rich > Facebook might look for deals after IPO, analyst says > Facebook IPO and wealth effect

BLOG > Full text: Facebook's IPO filing

Sul sito www.reuters.com altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia