Ing annuncia onere tra 900 mln e 1,1 mld in trim4, titolo cede 4%

In una nota Ing spiega che l'onere è dovuto "alla volatilità attuale e alle difficili condizioni dei mercati".

"Abbiamo riserve a disposizione per far fronte alle obbligazioni derivanti da questi prodotti assicurativi, che garantiscono un ritorno minimo. Se il ritorno su investimenti in bond o titoli azionari è molto limitato allora su queste polizze si registra una perdita", spiega un portavoce del colosso olandese.