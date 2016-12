Facebook si prepara per Ipo in 2012 - fonte

29 novembre (Reuters) - Facebook si sta preparando per sbarcare in borsa l'anno prossimo, secondo quanto riferito da una fonte vicina alla situazione.

Il social network numero uno al mondo potrebbe raccogliere 10 miliardi di dollari con l'Ipo, ha scritto ieri il Wall Street Journal, aggiungendo che il gruppo spera in una valutazione superiore ai 100 miliardi di dollari e punta ad andare in borsa tra aprile e giugno 2012.

Il Cfo di Facebook, David Ebersman, ha parlato di una quotazione in borsa con banchieri della Silicon Valley ma il fondatore e AD Mark Zuckerberg non ha deciso i termini e i suoi piani potrebbero cambiare, secondo il quotidiano americano.

Il social network, che dopo sette anni di crescita esplosiva adesso vanta oltre 800 milioni di iscritti, non ha selezionato le banche che dovrebbero seguire un'Ipo al centro di grande attenzione, ma ha preparato una bozza di prospetto interno ed è pronto in qualsiasi momento a far scattare le procedure per la quotazione, scrive ancora il WSJ che cita fonti vicine alla situazione.