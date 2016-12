Sea, cessione 20% "tranquillamente compatibile" con Ipo - Bonomi

MILANO, 21 novembre (Reuters) - L'ipotesi di una cessione del 20% di Sea può essere tranquillamente compatibile con la quotazione in borsa della società che gestisce gli aeroporti milanesi, progetto quest'ultimo "ancora in corso".

La scorsa settimana il Comune di Milano ha approvato una delibera che prevede due opzioni di vendita alternative per Sea ma con uguale base d'asta di 385 milioni di euro: la cessione del 20% delle quote di Sea e del 18,6% di Serravalle o quella del 29,75% della sola società che gestisce gli scali milanesi. Si è invece allontanata la quotazione di Sea, prevista in un primo momento per novembre 2011.