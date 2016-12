Farmaceutica, Menarini acquisisce Invida, ora guarda a Sud America

FIRENZE, 15 novembre (Reuters) - Il gruppo farmaceutico Menarini ha acquisito Invida, società attiva in 13 paesi dell'area Asia-Pacific.

E' quanto si legge in un comunicato di Menarini.

I termini finanziari del deal non sono stati resi noti: Invida, però, ha un fatturato di oltre 220 milioni di dollari e Alberto Giovanni Aleotti, membro del Cda Menarini, a margine dell'incontro ha spiegato che i moltiplicatori da applicare in questi casi variano da 2 a 3,5. Si stima, quindi, che l'esborso di Menarini per Invida sia collocabile fra 440 e 770 milioni di dollari.