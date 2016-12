Prada rileverà circa 20% Ipo Sitoy Group da 130 mld dlr

HONG KONG, 14 novembre (Reuters) - Prada SpA , per dimensioni prima offerta pubblica dell'anno sulla piazza di Hong Kong, intende sottoscrivere fino a quasi un quinto del capitale di Sitoy Group, produttore locale di borse pronto al debutto in borsa con un'Ipo fino a 130 miliardi di dollari.

Fondata nel 1968 e basata a Hong Kong, Sitoy produce borse e articoli in pelle per Prada e altri brand globali.

Il 'bookbuilding' dell'offerta pubblica dovrebbe partire lunedì prossimo 21 novembre e il prezzo è atteso per il successivo 29 novembre.

Per la transazione - conclude Ifr - è stata incaricata come unica capofila Bank of America Merrill Lynch.