Ipo Sea, prosegue iter, ma non c'è tempistica - nota

MILANO, 28 ottobre (Reuters) - Il cda di Sea, la società che gestisce gli aeroporti milanesi, ha deliberato di proseguire con l'iter per la quotazione in borsa.

E' quanto riferisce la società in una nota, in cui fa riferimento alla possibilità offerta dalla legge di usufruire di un anno di tempo dalla pubblicazione del documento di registrazione per concludere l'iter dell'Ipo.