Sea, in Cda domani probabile decisione slittamento Ipo - fonte

E' quanto dice una fonte vicina al dossier, aggiungendo che è escluso che il consiglio di domani stabilisca la cancellazione dei piani di quotazione e che non verrà indicata alcuna finestra temporale per l'atterraggio a Piazza Affari.

"Non verrà indicata alcuna finestra temporale. E' escluso che il consiglio cancelli l'operazione", aggiunge la fonte.

Una seconda fonte vicina al dossier, pur non fornendo alcuna indicazione sulle decisioni del Cda di domani, sottolinea che "il processo è da qualche tempo in stallo. La società, nelle ultime settimane, ha rallentato il flusso di informazioni alle autorità (Consob e Borsa Italiana)".

In sostanza, non avendo ancora ricevuto il via libera alla quotazione e alla pubblicazione del prospetto, la società che gestisce gli aeroporti di Malpensa e Linate manterrebbe aperto il dossier relativo all'iter la quotazione, riservandosi di completare le procedure se le condizioni dei mercati lo permettessero.