Cucinelli, per Ipo pronti per primavera a Milano - presidente

MILANO, 17 ottobre (Reuters) - Brunello Cucinelli, società umbra del cachemire, si avvia a chiudere il 2011 con un fatturato in crescita del 18% e ribadisce il progetto di quotazione a Milano in primavera, mercati permettendo.

"I nostri progetti sono per la primavera e per Milano, noi siamo pronti a primavera, poi dipende dal mercato", ha risposto Brunello Cucinelli, presidente della omonima società, a chi gli chiedeva dei piani per l'Ipo a margine dell'Osservatorio Altagamma 2011.