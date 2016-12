Shanghai, Sinohydro prezza Ipo a minimo forchetta, mercato frena

SHANGHAI, 28 settembre (Reuters) - Sinohydro Group, il maggiore costruttore di dighe in Cina, raccoglierà 13,5 miliardi di yuan (2,1 miliardi di dollari) dall'operazione che lo porterà ad approdare alla borsa di Shanghai.

Sinohydro puntava a raccogliere un quinto in più, ovvero 17,3 miliardi di yuan.

Il mercato delle Ipo in Cina, dunque, per quanto rimanga aperto, risente delle turbolenze dei mercati finanziari a livello mondiale, come testimoniato dal prezzo di collocamento di Citic Securities e dal debutto deludente di Great Wall Motor .