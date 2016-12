TerniEnergia, debutta in rialzo del 17% sul mercato Expandi

MILANO, 25 luglio (Reuters) - Debutto in forte rialzo per TerniEnergia (TRNI.MI: Quotazione ) al mercato Expandi 2 di Piazza Affari. nell'asta di avvio il titolo ha segnato un prezzo di 1,52 euro, pari a un rialzo del 16,92% rispetto al prezzo di collocamento di 1,3 euro nella parte bassa della forchetta.

La società attiva nel campo dell'energia da fonti rinnovabili, in particolare fotovoltaico, ha collocato presso investitori istituzionali 4 milioni di azioni - meno di quanto inizialmente annunciato - in considerazione della situazione del mercato e per favorire l'andamento del titolo post quotazione.