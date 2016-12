Richard Ginori avvia iter per riammissione a negoziazioni

Il cda, inoltre, ha deliberato di convocare l'assemblea straordinaria degli azionisti per il 29 agosto, prima convocazione, e l'1 settembre, in seconda, per votare sulla proposta di delega al consiglio di aumentare il capitale sociale, entro cinque anni, per massimi 1.677.984 euro, mediante l'emissione di 27.966.400 azioni ordinarie da riservare a Starfin.